Questa donna ha subito un furto d'auto per un trend su TikTok

Di tutti i principali canali social, TikTok è senza ombra di dubbio la gallina dalle uova d’oro di questo terzo decennio (per il momento) per chi è alla ricerca di notorietà e per diffondere i propri contenuti. Tuttavia, la ricerca della fama induce a stare al passo con specifiche tendenze, spesso pericolose.

Stiamo parlando della “Sfida KIA”, una specie di esperimento dove le persone tentano di avviare un’auto KIA solo con un cavo USB, bypassando la possibilità di utilizzo del classico mazzo di chiavi.

Questo trend è esploso con un video di un uomo che è riuscito per primo nell’impresa, avviando con successo la vettura. Tuttavia, per riuscirci, l’uomo ha dovuto estrarre l’intera scatola di accensione, lasciandola esposta ad eventuali pericoli e furti, soprattutto per chi non ha dimestichezza e praticità. Eppure, nonostante ciò, nessuno si è lasciato dissuadere dal pericolo e sono così emersi online una serie di tentativi a catena per riuscire in questo bizzarro intento.

La donna, protagonista di questo sfortunato episodio, è Alissa Smart, cittadina di Lapel, nell’Indiana (USA) la cui auto, una KIA Soul, è stata sottoposta a questo improbabile tentativo di accensione e ad uno sciacallaggio di molti effetti personali ed oggetti di valore.

Smart ha così riferito a FOX59: “Ero spaventata, ansiosa e confusa su come qualcuno possa vedere una borsa per pannolini sui seggiolini di un’auto e continuare a commettere un atto così mostruoso”.

La donna crede che il reato sia stato probabilmente compiuto da dei adolescenti. "Credo siano stati dei ragazzini, in base al fatto che hanno rubato diverse biciclette lungo la via, abbandonando tutto lungo la strada per tornare indietro e provare a rubare la mia KIA Soul", ha affermato.

"C'erano utensili elettrici, le chiavi del camion di mia madre e l’autocarro di mio padre è stato scassinato e svuotato, c’erano $160 e molti strumenti, il cui valore complessivo si aggirava sulle migliaia di dollari”. Smart ha aggiunto di sentirsi "violata e spaventata" poiché anche il suo portafoglio, al cui interno erano presenti le tessere mediche dei suoi figli, è stato rubato. L'episodio è stato denunciato alla Polizia di Lapel.

Parlando della sfida KIA, si è esposta aspramente dicendo: "Questa tendenza mi fa assolutamente sentire disgustata. È davvero al di là della mia comprensione che le persone riescano a pubblicare atti criminali ".