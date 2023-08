Questa donna paralizzata è tornata a parlare: è un risultato incredibile

Con un'interfaccia cervello-computer che per la prima volta riesce a tradurre i segnali dell’attività cerebrale in parole ed espressioni credibili, una donna colpita da ictus è tornata a parlare. I risultati dello studio, sono pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature dai ricercatori dell'Università della California a San Francisco e Berkeley.

Questa volta non parliamo di un uomo paralizzato che utilizza un esoscheletro per camminare, ma dell’utilizzo di un vero e proprio avatar digitale gestito direttamente dal cervello del soggetto. No, non è fantascienza, ma com’è possibile tutto ciò?

Il gruppo di ricerca del neurochirurgo Edward Chang, ha applicato sul cervello della donna, ed in particolare su una delle principali aree deputate alla comunicazione, una pellicola contenente ben 253 elettrodi. Tale sistema è in grado di rilevare tutti i potenziali elettrici che in seguito all’attacco ischemico non riescono più a raggiungere le varie componenti dell'apparato fonatorio come lingua, laringe e muscoli facciali. A questo punto entra in gioco l’oramai onnipresente intelligenza artificiale.

Ogni singolo segnale, viene infatti elaborato dall’IA (preventivamente "allenata") che è in grado in autonomia di trasformare il segnale elettrico nel fonema corretto "pensato" dalla donna, fino a comporre intere frasi complesse.

Come se non bastasse, i ricercatori hanno reso tutto realmente toccante e commovente. Hanno infatti ottenuto le registrazioni della voce della donna da vecchi filmati girati prima dell’ictus, in modo tale da sintetizzare l’output del dispositivo con la stessa, realistica, voce originale. Inoltre, come potete vedere anche voi nel filmato, anche i singoli muscoli facciali dell’avatar proiettato sullo schermo sono animati direttamente dagli impulsi nervosi.

A quanto pare, dopo aver visto il gruppo sanguigno che ci tutela dall’ictus, abbiamo forse individuato un reale e concreto metodo per poter donare nuovamente autonomia a milioni di pazienti in tutto il mondo.