Questa donna ha potuto tenere la mano della figlia deceduta ancora una volta, grazie al VR

L'incredibile evoluzione della tecnologia ci ha permesso di maneggiare giornalmente strumenti che hanno cambiato per sempre gli equilibri sociali degli esseri umani. Pochi avrebbero scommesso sul fatto che un giorno anche rincontrare i propri parenti defunti sarebbe stato possibile.

La piccola Nayeon morì per cause naturali alla tenera età di sette anni, circostanze troppo premature per privare una creatura così giovane della vita, troppo dolorose perché un genitore potesse accettarle. Tre anni dopo, nel 2016, la sua mamma Jang Jisung ha avuto la possibilità di rivederla grazie alla realtà virtuale (che viene utilizzata anche per la formazione dei chirurghi) creata dal documentario televisivo sud-coreano "I met you", prodotto dalla Munhwa Broadcasting Corporation.

Jisung riesce a parlare, tenere per mano e persino accarezzare la sua dolce bambina, la quale le risponde con un tono sereno, gioioso, quasi voglia rassicurare la madre di stare bene e di non preoccuparsi di lei. Nonostante ciò Jisung non riesce a trattenere le lacrime, concedendosi ad un pianto liberatorio mentre cerca docilmente, tradendo una certa rassegnazione, di afferrare la piccola Nayeon.

Fino a qualche decennio prima non era possibile neanche immaginare una cosa del genere, eppure solo qualche anno fa questa donna è riuscita a rivedere la sua bambina sorridere. Ovviamente quella non era la vera Nayeon e questo Jisung lo sapeva, non sappiamo se un giorno sarà possibile incontrare i nostri cari dall'aldilà, ma poterli vedere anche solo una volta, per quanto possa sembrare marginale dall'esterno, allevierebbe almeno un po' la sofferenza provocata dalla loro perdita.