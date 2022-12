Una donna con il titolo di 're', anziché 'regina'? La storia di Edvige di Polonia

Tutti sanno che una sovrana donna è riconosciuta come “regina”; nondimeno, ci sono cinque casi particolari della storia che vedono giovani ragazze assumere il titolo maschile di “re”. Oggi vi narreremo il caso di Edvige d’Angiò (nota anche come Jadwiga), figlia di Luigi I il Grande e re della Polonia, dal 16 ottobre 1384.

Il titolo di “re” non è l’unica anormalità della carriera regale di Jadwiga: ella era la più giovane delle figlie di Luigi I d’Ungheria. Infatti, le sorti dei regni d’Ungheria e Polonia sarebbero dovute ricadere nelle mani della primogenita, Caterina, ma morì prima della scomparsa del padre. Così la seconda designata fu Maria, che aveva deciso di sposare Sigismondo, futuro imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Ungheria. All’epoca, la Polonia aveva deciso di emanciparsi dalla corona ungherese, così il volgo si rifiutò di accettare i coniugi.

Edvige era l’unica delle figlie di Luigi I che riuscì ad ottenere la corona, all’età di 10 anni. La legge polacca, di fine XIV secolo, prevedeva l’esistenza di un re, presenza rispettata fino ad allora con il sovrano di Ungheria. Anziché modificare la legge, il governo decise di nominare la giovane monarca “re”, anche per sottolineare che non era solo una regina consorte.

L’unica questione da risolvere, dopo l’incoronazione, è quale uomo potesse affiancare Jadwiga per il resto della vita. Edvige durante gli anni ’80 del XIV secolo aveva già una relazione con Guglielmo d’Austria, figlio di Leopoldo III e Viridis Visconti, ma la coppia non poté mai siglare l’unione, a causa della nobiltà burattinaia. Fu scelto, invece, Ladislao II Jagellone, re della Lituania. Edvige, per il bene della sua nazione, fu costretta a dichiarare nullo il fidanzamento con Guglielmo.

Nonostante, l’acquisizione del titolo di “re” di Polonia da parte di Ladislao, Edvige dettene la carica maschile fino alla fine del suo regno, nel 17 luglio 1399. Proprio come la regina Olga, Jadwiga fu canonizzata come santa.