Donna rimane di stucco quando scopre che le sue foto mediche erano usate dall'IA

Mentre l'argomento dell'intelligenza artificiale applicata alle tecnologie moderne diventa più caldo che mai, soprattutto dopo che un robot sarà chiamato per parlare in tribunale, in futuro ci saranno sempre più polemiche... come quella sollevata da un'artista di nome Lapine, che ha scoperto foto mediche private utilizzate da un software.

L'artista ha scoperto l'inghippo utilizzando "Have I Been Trained", un sito web che consente agli addetti ai lavori nel mondo dell'arte di verificare se il loro lavoro è stato già utilizzato in un particolare set di immagini. Quando Lapine ha eseguito una ricerca dell'immagine del suo viso, sono apparse inaspettatamente due delle sue foto mediche private.

Come facevano a trovarsi lì le sue foto private? "Nel 2013 un medico mi ha fotografato il viso come parte della documentazione clinica", spiega la donna. "[Il medico] è morto nel 2018 e in qualche modo quell'immagine è finita da qualche parte online e poi è finita nel set di dati dopo che ho firmato un modulo di consenso per il mio medico, ma non per un set di dati."

Il software su cui sono state caricate le fotografie della donna si chiama LAION-5B e dovrebbe utilizzare solo immagini disponibili pubblicamente sul web. In qualche modo non meglio definito, dei file privati sono stati presi da una cartella del suo medico e sono finite online. Ars Technica, in seguito alla scoperta di Lapine, ha trovato molte altre immagini "potenzialmente sensibili" di pazienti negli ospedali.

Di chi è la colpa di tutto ciò? L'ospedale o il medico hanno sbagliato a non proteggere adeguatamente le foto o i software come LAION sono troppo invasivi? È presto per rispondere alla domanda, ma quello che sappiamo è che ci saranno molte altre polemiche del genere in futuro... come la contesa (ancora in corso) dell'IA che - a detta di molti - ha vinto ingiustamente un concorso d'arte.