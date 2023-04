Questa donna è rimasta 500 giorni in una caverna in nome della scienza

Un anno e mezzo da solo in una grotta potrebbe rappresentare un incubo per molte persone, ma l'atleta spagnola Beatriz Flamini è emersa con un sorriso allegro, affermando anche che pensava di avere più tempo per finire il suo libro.

Dopo aver conosciuto la "sindrome della caverna", parliamo di una donna che non ha avuto praticamente alcun contatto con il mondo esterno durante la sua impressionante impresa di resistenza umana. Per ben 500 giorni ha documentato ogni sua esperienza quotidiana come leggere o dipingere, al fine di aiutare gli scienziati a comprendere gli effetti dell'estremo isolamento.

Durante le prime interviste, Flamini ha spiegato di aver perso rapidamente il senso del tempo. La perdita è stata così profonda che quando il suo team è venuto a recuperarla, è addirittura rimasta sorpresa che il suo tempo fosse scaduto, credendo invece di essere lì solo da 160-170 giorni. Ma come si può arrivare a perdere a tal punto la cognizione del tempo?

Per la maggior parte delle persone, il sorgere e il tramontare del Sole segnano il trascorrere dei giorni. Allo stesso modo le routine lavorative e sociali segnano il passare delle ore. Appare dunque evidente che nel buio di una caverna sotterranea anche senza teschi, molti di questi segnali saranno scomparsi.

Un modo alternativo in cui riusciamo a "non perdere il filo", è la memoria. Se non sappiamo da quanto tempo stiamo facendo qualcosa, usiamo il numero di ricordi formatisi durante l'evento come indice del tempo trascorso. Più ricordi formiamo in un evento, più a lungo percepiamo che è durato. Ecco spiegato perché i giorni e le settimane impegnative piene di molti eventi nuovi ed emozionanti sono generalmente ricordati come più lunghi, rispetto a quelli più monotoni in cui non accade nulla di degno di nota.

Per Flamini, l'assenza di interazione sociale unita alla mancanza di informazioni sulla famiglia e sull'attualità (la guerra in Ucraina, la riapertura della società dopo i blocchi del COVID), potrebbe aver ridotto significativamente il numero di ricordi che si è formata durante il suo isolamento. La stessa Flamini ha infatti osservato: "Sono ancora bloccata al 21 novembre 2021. Non so niente del mondo".

La perdita di tempo può anche riflettere la ridotta importanza del tempo nella vita delle caverne. Nel mondo esterno, la frenesia della vita moderna e la pressione sociale per evitare di perdere tempo, significano che molti di noi vivono in uno stato perpetuo di stress temporale. L'orologio è divenuto oramai un indicatore di quanto siamo produttivi.