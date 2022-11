Donna ritrova per caso la sua fede nuziale dopo 16 anni in uno strano posto

In un epoca in cui il riscaldamento globale e l’inquinamento si fanno sempre più presenti, la frutta e la verdura diventano dei gioielli della Terra; infatti, gli ortaggi sono un tesoro inestimabile di sostanze nutritive. Tuttavia, oggi vi proponiamo la storia di Lena Paahlsson che ha visto “crescere” un vero gioiello dal terreno.

Questa storia è strana quasi quanto quella di Corey Johnson.

Nel 2011, la signora Lena Paahlsson viveva cona la sua famiglia in una piccola fattoria, vicino a Mora (Svezia). La donna aveva da sempre condotto una vita agricola, probabilmente per scelta di vita: in occasione delle sue nozze, infatti, le fu regalata una fede nuziale in oro bianco e con sette diamanti.

Nel lontano dicembre 1995, miss Paahlsson stava preparando dei dolci natalizi con le sue figlie, quando decise di rimuovere l’anello dal dito anulare, per non danneggiarlo, e lo lasciò sul davanzale del bancone in cucina, dove poteva vederlo. Nondimeno, Lena non trovò il suo prezioso gioiello dove lo aveva abbandonato. L’intera famiglia ha fatto letteralmente a pezzi la casa, pur di trovare il simbolo di fedeltà: nel corso degli anni, sono state rimosse le piastrelle della cucina, nella speranza di trovarlo.

Aveva perso ogni speranza quando, nel 2011, stava raccogliendo gli ortaggi della sua fattoria. Avvolto perfettamente attorno a una carota c'era il suo anello. Come ci è finito lì? Secondo la testimonianza della famiglia, quella sera di feste natalizie, le bucce di frutta e verdura, utilizzate per la preparazione degli alimenti, erano state diligentemente utilizzate per realizzare il compost (in Florida, lo si può fare con le ceneri umane) per fertilizzare l’orto. Probabilmente, il gioiello era caduto nella pattumiera e, a distanza di anni, la donna ha potuto ammirare i “frutti” del suo raccolto.