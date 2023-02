Una donna russa del 1700 ha stabilito un record che nessuno ha mai battuto

Parafrasando il famoso detto, i record sono fatti per essere infranti... o almeno alcuni di essi. Altri sono impossibili da infrangere e resteranno tali per molto tempo. A questo proposito, dovete sapere infatti che esiste un primato stabilito da una donna russa oramai più di 300 anni fa che nessuno è riuscito a battere.

Secondo quanto si può leggere sul libro "The Guinness Book of World Records", si ritiene che la moglie del russo Feodor Vassilyev - conosciuta semplicemente come "signora Vassilyev" - abbia dato alla luce 69 bambini. Adesso siamo sicuri al 100% che quella minima voglia e curiosità di voler battere questo primato vi sia scomparsa.

Nata nel 1707 e vissuta fino alla veneranda età di 76 anni, la donna ha fatto qualcosa che molti ritengono sia impossibile anche oggi. Effettivamente non sarebbe possibile dare alla luce tutti questi pargoli visto il periodo di gestazione umana, ma in questo caso la signora Vassilyev ha fatto nascere un numero impressionante di gemelli (a proposito, ecco la storia dei gemelli cresciuti in paesi diversi e poi studiati).

Il Guinness World Record ha rivelato che il monastero di Nikolsk "ha registrato ogni nascita", mostrando la matematica dietro l'incredibile impresa: sedici parti gemellari, sette parti trigemellari e persino quattro parti quadrigemellari. Si tratta di una storia vera? "Esistono numerose fonti contemporanee, che suggeriscono che questa storia apparentemente e statisticamente improbabile sia vera e che lei sia la donna con la maggior parte dei bambini", afferma il comitato dei record mondiali.

Parlando di gemelli, cosa succede quando uno diventa vegano e l'altro no? Ecco la risposta.