Questa donna soffriva di epilessia, ma questo impianto le ha cambiato la vita

Amber Pearson, una donna americana, ha aperto una nuova strada nel trattamento dell'ossessione compulsiva (OCD) e dell'epilessia, grazie a un impianto cerebrale rivoluzionario. Un tempo schiava di rituali compulsivi che la portavano a lavarsi le mani fino a farle sanguinare, oggi vive una vita trasformata, dove tutto è solo un lontano ricordo.

Questo cambiamento radicale è stato possibile grazie a un dispositivo di 32 millimetri impiantato nel suo cervello, che monitora l'attività cerebrale legata sia all'epilessia sia al disturbo ossessivo compulsivo, intervenendo con impulsi elettrici mirati per prevenire le crisi epilettiche e interrompere i cicli ossessivi.

La proposta di utilizzare l'impianto anche per l'OCD è venuta dalla stessa Amber, in un lampo di intuizione che ha colto di sorpresa i suoi medici, tra cui il neurochirurgo Ahmed Raslan dell'Oregon Health and Science University. Dopo mesi di attesa e di sperimentazione, i risultati hanno superato ogni aspettativa: le ore consumate quotidianamente dai rituali compulsivi si sono ridotte a pochi minuti gestibili, restituendo ad Amber la libertà di vivere pienamente la sua vita.

Purtroppo, infatti, chi sperimenta queste "ossessioni" a causa del disturbo è letteralmente schiavo di questi dogmi mentali. Secondo degli studi recenti, potrebbe essere scatenato a causa di geni specifici. La storia di Amber Pearson, insomma, dà speranza a tutti coloro che soffrono di questo disturbo mentale, sperando che la ricerca possa fare passi da gigante.