Una donna è la prima a sopravvivere a un'infezione mortale causata dal giardinaggio

Ci sono dei batteri noti per la loro letalità, ma pochi sono così insidiosi come il Clostridium chauvoei, responsabile della malattia nota come "blackleg" nel bestiame. Una donna australiana di 48 anni è diventata la terza persona conosciuta ad essere infettata da questo batterio e, contro ogni previsione, è anche la prima a sopravvivere.

La sua avventura ha avuto inizio dopo una giornata trascorsa a fare giardinaggio senza guanti, con le mani graffiate dal suo gatto domestico (quindi il taglio aperto da parte del micio è stato esposto alla terra, piena di germi e batteri, durante la sua attività).

Pochi giorni dopo, ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti: nausea, vomito e un dolore crescente nell'addome inferiore destro. Nonostante le prime analisi non mostrassero segni evidenti di infezione, la situazione è rapidamente peggiorata, portando alla scoperta dell'infezione da Clostridium chauvoei nel suo sangue.

Questo batterio, che vive normalmente nel terreno sotto forma di spore, può entrare nel flusso sanguigno e viaggiare fino ai tessuti muscolari. Una volta lì, in condizioni di basso livello di ossigeno, le spore germinano e producono tossine letali. Nel caso della donna, si ritiene che l'infezione sia stata causata dal contatto diretto con il terreno contaminato attraverso le graffiature sulle sue mani (quando i cerotti possono salvarti la vita, letteralmente).

Grazie a un tempestivo intervento medico, che ha incluso antibiotici e terapia iperbarica con ossigeno, la donna ha mostrato segni di miglioramento. Tuttavia, la battaglia non era ancora finita: una successiva complicazione ha richiesto un intervento chirurgico per rimuovere una parte del suo intestino crasso. Dopo un lungo percorso di guarigione, la sua salute è finalmente tornata alla normalità, rendendola la prima persona a sopravvivere a un'infezione da Clostridium chauvoei nell'essere umano.