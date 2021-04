Donna utilizza della colla invece del collirio per gli occhi: ecco cosa succede

Yacedrah Williams, così come riporta un notiziario del Michigan, era andata a dormire con delle lenti a contatto. Durante la notte, poiché i suoi occhi erano asciutti, aveva bisogno di un collirio per rimuovere le lenti. Cercando nella borsetta prese effettivamente un flacone e, dopo averlo messo, si accorse che era colla, non collirio.

Williams si accorse troppo tardi dell'errore e non riusciva più ad aprire gli occhi, visto che la colla aveva già fatto effetto. La donna decise di gettare dell'acqua fredda nella parte lesa ed effettivamente questa si rivelò una buona idea.

"Se mai dovessi avere qualcosa negli occhi, la cosa immediata da fare è provare a sciacquare gli occhi" afferma il Dr. George Williams, oftalmologo presso il Beaumont Health a Royal Oak, Michigan. "Farai sicuramente un pasticcio, ma potresti salvare la tua visione."

Fortunatamente, arrivata in ospedale, i medici riuscirono a togliere le lenti a contatto con la colla, salvando la vista alla paziente. La donna, durante l'operazione, ha perso le ciglia poiché i medici hanno dovuto capovolgere la parte superiore della palpebra e tirarla per rimuovere la colla che aveva ormai fatto preso sulla pelle.

Gli esperti erano già preparati a una caso del genere, visto che questa non è la prima volta che capita una cosa del genere nell'ospedale. Fortunatamente adesso Yacedrah Williams sta bene e ci vede come prima. Sicuramente - così come ha dichiarato lei stessa - non metterà più la colla nella stessa borsa in cui tiene il collirio per gli occhi.

A proposito: è stato realizzato un progetto di un occhio bionico capace di vedere al buio e a distanza maggiori e perfino delle ghiandole lacrimali artificiali.