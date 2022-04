Questa donna è un vero mistero per la scienza perché non ha metà cervello

Il nostro cervello è davvero incredibile e, nonostante tutte le scoperte e i grandi passi avanti in medicina e nella scienza, non lo conosciamo ancora per bene. Nel 2016, tuttavia, i ricercatori si sono trovati davanti a un caso davvero molto bizzarro: a una donna mancava il lobo temporale sinistro del suo cervello, come se fosse "spento".

EG - questo il nome della donna per proteggere la sua privacy - scoprì la sua condizione nel 1987, dopo una scansione cerebrale effettuata al George Washington University Hospital. Il lobo temporale sinistro si pensa che sia responsabile dell'elaborazione del linguaggio negli esseri umani. EG, però, parlava lo stesso non una, ma addirittura due lingue.

Secondo quanto affermato dallo studio del 2016, il cervello di EG aveva trovato un modo per compensare con una rete linguistica completamente funzionale situata nel suo emisfero destro. "Troviamo che, come previsto per il danno iniziale dell'emisfero sinistro, EG ha una rete linguistica completamente funzionale nell'emisfero destro e capacità linguistiche intatte", si può leggere nello studio. "Non rileviamo alcuna risposta al linguaggio nel lobo frontale sinistro di EG".

La parte sinistra della materia grigia potrebbe essere andata via quando la donna era ancora una bambina, forse a causa di un ictus. Potrebbe trattarsi di una condizione di famiglia, poiché anche alla sorella del soggetto studiato manca un lobo temporale, ma sul lato destro. Apparentemente anche lei non ha alcun problema.

Insomma, uno studio che ci dimostra due cose: l'incredibile capacità del nostro cervello e quanto poco ancora lo conosciamo. A proposito, sapete che la nostra mente ci fa vivere 15 secondi nel passato?