Donna fa visita al suo cuore esposto in un museo dopo 16 anni dalla rimozione

Vedere il proprio cuore all'interno di un barattolo ed esposto in un museo potrebbe fare sicuramente un certo effetto. Recentemente, infatti, una donna di nome Jennifer Sutton ha visitato il suo vecchio cuore, ora in mostra all'Hunterian Museum di Londra, 16 anni dopo l'esportazione e il trapianto di un "nuovo" organo.

A Jennifer venne diagnosticata una cardiomiopatia restrittiva, ovvero una rara condizione in cui le camere del muscolo si irrigidiscono nel tempo e l'unico modo per sopravvivere era mediante un trapianto d'organo. Nel 2007, fortunatamente, è stata trovata una corrispondenza del donatore e l'operazione ha avuto successo.

Così Sutton diede il permesso al Royal College of Surgeons di mostrare il suo ex cuore esportato all'interno del museo di Londra. "Nel momento in cui entri per la prima volta pensi 'quello era dentro il mio corpo'", ha affermato la donna alla BBC. "Mi ha tenuto in vita per 22 anni e ne sono davvero orgogliosa. Ho visto molte cose nei barattoli nella mia vita, ma pensare che sia mio è molto strano."

Oggi Jennifer, ormai una 38enne, è ancora in buona salute e recentemente ha visitato nuovamente (dopo averlo fatto per la prima volta durante l'inaugurazione nel 2007) il suo organo cardiaco al museo. "Vedere il mio cuore per la prima volta è un'esperienza emotiva e surreale. Mi ha causato così tanto dolore e tumulto quando era dentro di me e vederlo qui è estremamente bizzarro e molto strano", ha affermato infine Sutton.

