Una donna ha vissuto 4 mesi con il cane sbagliato dopo una visita dal toelettatore

Vi è mai capitato di confondere il vostro cane con un altro? Ovviamente no e non potrebbe mai capitare... ma a quanto pare è successo. Una donna ha raccontato di aver vissuto per quattro mesi con il cane sbagliato dopo essere ritornata a casa dai toelettatori.

La proprietaria ha portato il suo pastore tedesco per un "taglio veloce" prima dei mesi estivi più caldi. "Siamo tornati a casa dopo il taglio e ha iniziato a comportarsi in modo stano" scrive la donna. "Fisicamente era identica ma non per quanto riguarda il carattere. Era più aggressiva e ignorava le persone che conosceva."

La padrona ha spiegato che questo "incidente" è durato per quattro mesi. "Per quattro mesi mi sono presa cura e ho amato questo cane che chiamavo Emma e che sembrava esattamente come il mio cane ma in qualche modo diverso da quella che conoscevo", continua l'intervistata. Tutto questo fin quando non ha ricevuto una chiamata inattesa dal toelettatore.

Durante la telefonata gli addetti del negozio hanno chiesto un incontro con la padrona e il cane. Un altro proprietario si era lamentato del fatto che il loro cane, di nome Bear, si comportasse in modo strano. Poco dopo la chiamata, i proprietari hanno incontrato i loro veri amici a quattro zampe, dopo quattro mesi. "Erano praticamente identici", conclude la donna.

Una storia che, fortunatamente, è finita bene.