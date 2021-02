Le donne sono più brave degli uomini a leggere gli altri nel pensiero

Nel Regno Unito ha avuto luogo per la prima volta in assoluto un “questionario sulla lettura della mente”, per valutare quanto le persone capiscano ciò che pensano veramente gli altri. I risultati hanno mostrato che le donne sarebbero molto più brave degli uomini a mettersi nei panni di qualcun altro, comprendendo i loro pensieri e le decisioni.

Questo approccio inedito è stato sviluppato dai ricercatori delle Università di Bath, Cardiff e Londra, i quali hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Psychological Assessment. Il test è piuttosto semplice: gli esperti hanno chiesto a oltre 4.000 persone autistiche e non autistiche di compilare un questionario di quattro domande, i cui risultati venivano valutati da 4 (scarse capacità di lettura del pensiero) a 16 (abilità eccellenti) per un punteggio medio compreso tra 12 e 13.

La scelta delle persone affette da autismo è dovuta dal fatto che la abilità di leggere qualcuno nel pensiero è dovuta principalmente alla capacità di cogliere sottili segnali comportamentali che potrebbero indicare che qualcuno con cui stiamo parlando sta pensando qualcosa che non sta dicendo, permettendoci di capire se magari sta mentendo o è sarcastico, o ancora se ha paura di una nostra reazione e altro ancora. Secondo i ricercatori, avendo tali persone difficoltà particolari nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni, la loro considerazione permette di comprendere le differenze.

In ogni caso, il test ha mostrato che le femmine riportavano una migliore lettura del pensiero rispetto ai maschi, senza però riportare le possibili cause. Alcuni motivazioni potrebbero essere ritrovate nel fatto che diventare madre richiede una comprensione particolare delle necessità del figlio, soprattutto nell’infanzia, portando allo sviluppo di peculiari abilità nella lettura di segnali comportamentali e dunque del pensiero.

L’autore senior dello studio Punit Shah ha spiegato: “Senza dubbio avremo tutti avuto esperienze in cui abbiamo sentito di non essere in contatto con altre persone con cui stiamo parlando, dove abbiamo percepito che non sono riusciti a capirci o dove le cose che abbiamo detto sono state prese nel modo sbagliato. […] Per comprendere questo processo psicologico, dovevamo separare la lettura della mente dall'empatia. Concentrandoci attentamente sulla misurazione della lettura del pensiero, scopriamo costantemente che le donne hanno riportato maggiori capacità di lettura del pensiero rispetto alle loro controparti maschili”.

Rachel Clutterbuck, ricercatrice capo in questo studio, ha sottolineato l’importanza clinica del questionario: “Questo lavoro ha un grande potenziale per comprendere meglio l'esperienza vissuta delle persone con difficoltà di lettura della mente, come quelle con autismo, producendo un punteggio quantitativo preciso che può essere utilizzato dai medici per identificare le persone che possono trarre beneficio dagli interventi”.

Nel campo della psicologia recentemente sono stati svolti altri studi curiosi come i metodi di capire se qualcuno sta mentendo in base al suono della voce, o ancora come capire in anticipo se una coppia sta per lasciarsi in base al loro linguaggio.