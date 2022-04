Il doodle di Google di oggi ci mostra senza mezzi termini il cambiamento climatico

Oggi, 22 Aprile 2022, è la Giornata della Terra. Quale momento migliore di questa ricorrenza per mostrare gli effetti del cambiamento climatico sul nostro pianeta? Per questo motivo Google ha deciso di mostrare un doodle, sulla pagina principale del suo motore di ricerca, davvero significativo e importante.

Quelle che vengono mostrate, infatti, sono delle immagini sul ritiro dei ghiacciai sul Kilimangiaro e in Groenlandia, lo sbiancamento dei coralli sulla Grande Barriera Corallina australiana e la distruzione delle foreste in Germania. È tutto vero, e le foto sono immagini reali ottenute da Google Earth Timelapse e da altre fonti.

Il timelapse del ritiro dei ghiacciai sul Kilimangiaro, ad esempio, è stato creato utilizzando immagini satellitari annuali dal 1986 al 2020. Purtroppo il destino di questo ghiacciaio è già segnato: entro il 2030 potrebbe scomparire per sempre. La prima immagine, risalente a più di 30 anni fa, mostra un paesaggio coperto di ghiaccio, mentre l'ultima presenta solo delle macchie di bianco sparse.

Il bianco è presente, invece, in un'altra immagine delle barriere coralline; un luogo in cui questo colore non dovrebbe essere presente. Nel doodle si può infatti osservare il fenomeno dello sbiancamento dei coralli, sempre più impattante e presente intorno le barriere di tutto il mondo. Il timelapse finale raffigura il degrado delle foreste nella regione tedesca dell'Harz. La morte degli abeti di questa foresta è in gran parte dovuta all'aumento delle temperature e alla grave siccità. Dal 2001 al 2020, pensate, le foreste di Harz hanno perso il 30% della loro copertura.

Molti ignoreranno il doodle di oggi, ma anche se una piccola percentuale di persone sarà colpita da queste immagini sarà comunque una vittoria.