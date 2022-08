Doom funziona anche sui trattori: il bizzarro video su sistema John Deere

Doom continua a conquistare sempre più periferiche: dopo avere visto l’iconico FPS di id Software funzionare sul BIOS di una scheda madre, i nostri occhi non possono non posarsi (e meravigliarsi) sulla mod di Doom giocabile sul sistema di un trattore John Deere.

Nel corso della conferenza di hacking Def Con a Las Vegas il ricercatore Sick Codes ha svelato assieme al modder Skelegant la nuova versione personalizzata di Doom a tema agricoltura installata sul sistema Linux del trattore John Deere 4240 e giocabile in un formato alquanto bizzarro: Doom appare infatti come sovrapposizione trasparente sopra l'interfaccia utente del trattore.

Questa è in realtà solo la dimostrazione di qualcosa di molto più importante: Sick Codes ha dovuto effettuare il jailbreak del sistema Linux del trattore John Deere 4240 per giocare a Doom e, a quanto pare, l’exploit da lui sfruttato aiuterà tutti gli agricoltori in quanto consentirà di bypassare i blocchi software posti dal produttore e riparare autonomamente il mezzo agricolo.

In particolar modo, come ripreso da Wired, il ricercatore in ambito cybersecurity è riuscito a ottenere “1,5 gigabyte di registri” per identificare e diagnosticare i problemi tecnici del trattore. Tuttavia, l’intero processo del jailbreak richiede l’utilizzo di attrezzature specifiche che rendono difficile tale exploit; il suo prossimo step, a quanto pare, potrebbe essere lo sviluppo di uno strumento dedicato.

Tornando però ai bizzarri test dell’FPS, eccovi Doom funzionante su un vecchio iPod.