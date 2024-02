Doom è stato fatto girare su delle cellule, ecco come hanno fatto

Una studentessa di dottorato del MIT, Lauren "Ren" Ramlan, ha portato l'innovazione (e il "meme") a un livello completamente nuovo: trasformare le cellule di E. coli, comunemente associate alla flora intestinale, in un display vivente per uno dei videogiochi più iconici di tutti i tempi: "Doom".

Questo classico sparatutto in prima persona, rilasciato oltre tre decenni fa, è diventato un campo di prova per gli appassionati di programmazione, spingendoli a chiedersi se il loro dispositivo possa eseguirlo. Da test di gravidanza a trattori, passando per bancomat e calcolatrici, sembra che quasi ogni dispositivo con un minimo di circuito possa, con un po' di ingegno, eseguire il gioco (a tal proposito, sapete che un test di gravidanza è più potente del primo PC di IBM?).

Ora, grazie a Ramlan, anche le cellule di E. coli entrano in questa lista insolita. Ramlan ha documentato il suo esperimento in un articolo. Ha programmato Doom per essere eseguito su un display costituito da cellule di E. coli, trasformando questi microrganismi in pixel viventi capaci di accendersi o spegnersi per formare immagini.

Per realizzare questo display biologico, ha coltivato le cellule in una piastra da 32x48 1-bit, collegandola poi a un controller in grado di processare e tradurre il codice binario in "aggiunta o omissione di un repressore che controlla la fluorescenza delle cellule". In pratica, ha sostituito i diodi luminosi di uno schermo tradizionale con cellule batteriche luminescenti.

Il risultato è uno schermo funzionante di cellule luminescenti che possono mostrare il gioco in tempo reale, anche se con alcune limitazioni temporali significative. Per illuminarsi completamente, lo schermo impiega circa 70 minuti, e altri 8 ore e 20 minuti per tornare allo stato originale, rendendo la visualizzazione di un singolo frame del gioco un'impresa di circa 9 ore.

Secondo i calcoli della scienziata, giocare l'intero Doom su questo display biologico richiederebbe circa 599 anni.