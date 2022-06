Doom, ora potete giocarlo persino sul BIOS della scheda madre!

La storia recente del modding ci insegna che l'iconico primo capitolo della serie di id Software può girare virtualmente ovunque. Se non vi è bastata la modifica che ha permesso di far girare Doom su un iPod, ecco fin dove si sono spinti alcuni appassionati.

Coreboot è un progetto che punta a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema offrendo un BIOS pressoché "non brickabile". Recentemente approdato anche sulla serie Z690 di Intel, il firmware è finito al centro dell'attenzione per CoreDOOM, che consente di far girare DOOM direttamente dal BIOS.

In realtà era solo questione di tempo: infatti, Coreboot è una piattaforma che si poggia su comandi comunemente conosciuti come "payload", che eseguono azioni specifiche sulla stessa dopo aver riconosciuto l'hardware di sistema.

Nello specifico, CoreDOOM è un payload scritto per Coreboot 4.17, che di fatto permette di lanciare DOOM una volta acceso il PC, senza ulteriori fronzoli: in effetti, una volta "iniettato" questo payload, il PC non sarà in grado di fare nient'altro che riprodurre lo storico titolo e supportare tastiere PS/2.

CoreDOOM deriva direttamente da doomgeneric, la versione del titolo che l'ha reso tanto versatile e semplice da inserire in qualunque contesto, dagli iPod, appunto, ai bancomat.

Per questo motivo, non stupisce affatto che DOOM giri tranquillamente anche sul computer IBM più piccolo al mondo.