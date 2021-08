Doping tecnologico: alle Olimpiadi sono state bandite queste scarpe, ecco perché

Le Nike Alphafly sono scarpe create per gli atleti che aumentano del 4% l'efficienza della corsa e del 3,4% la velocità. Le scarpe sono state sottoposte a degli studi (con revisione paritaria) finanziati dalla Nike. A causa di questo vantaggio offerto sono state bandite dalle Olimpiadi.

Nelle principali maratone del 2019, le scarpe sono state indossate da coloro che hanno conquistato 31 delle 36 posizioni del podio. É stata, infatti, la World Athletics - organizzazione che si occupa dell'atletica leggera a livello mondiale - a vietare le calzature. Qui stiamo per entrare in un'area ancora grigia della legislazione sportiva: il doping tecnologico.

I kit degli atleti sono pensati per migliorare le prestazioni. Ad esempio, il costume da bagno LZR Racer di Speedo, venne progettato utilizzando trame basate sulla pelle di squalo per aumentare la galleggiabilità. Alle Olimpiadi di Pechino del 2008, 23 dei 25 record di nuoto battuti provenivano da atleti che indossavano la LZR Racer. Di tutta risposta la tuta venne bandita dalla FINA (Fédération Internationale de Natation), l'ente di governo del nuoto, nel 2009.

Ad esempio le Nike Vaporfly, l'evoluzione diretta delle Nike Alphafly che dovrebbero "rispettare" le regolamentazioni, grazie alla piastra in fibra di carbonio, al materiale dell'intersuola e al suo spessore, garantiscono un'efficienza della corsa dell'1,5%. Secondo il British Journal Of Sports Medicine, i miglioramenti nei tempi di corsa arrivano fino al 6%.

Insomma, sembra logico pensare che dell'equipaggiamento perfetto e adattato per lo sport possa aumentare le prestazioni di un singolo atleta. Certo, sicuramente le regolamentazioni cercano di fare il più possibile per evitare spiacevoli "vantaggi", ma molte volte le regole si adattano in seguito alle situazioni, così com'è stato con la tuta LZR Racer e le Nike Alphafly.

Il doping tecnologico, quindi, dovrà essere "temuto" molto di più in futuro?