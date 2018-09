Dopo Canale 5 anche Italia 1 e Rete 4 sono pronti a tornare su Sky

Dopo aver riabbracciato nella giornata di ieri Canale 5 in HD e SD sulla propria guida tv, Sky si prepara a riaccogliere anche le altre due reti generaliste del Biscione, che erano state tolte ormai tempo fa a seguito della lunga polemica legata ai diritti di ritrasmissione.

Non sappiamo ad oggi quando rivedranno la luce su Sky i due popolari canali, tanto meno se il tutto rientra nell'accordo del Venerdì Santo stilato tra le due compagnie, ma le ragioni potrebbero anche essere di natura puramente economica.

La ritrasmissione della propria programmazione anche sulla televisione satellitare, infatti, potrebbe diventare manna dal cielo per Mediaset, che in questo modo attirerebbe ulteriori investimenti soprattutto dal comparto pubblicitario grazie alla portata maggiore della propria offerta.

Nella giornata di ieri è stata attivata per Canale 5 la codifica NDS, che rende disponibile in canale su tutti i decoder Sky sulla posizione 105 anche in alta definizione. La stessa sorte dovrebbe toccare nei prossimi giorni anche a Rete 4 ed Italia 1, rispettivamente al 104 e 106 anche in alta definizione.

Resta da capire come sarà collocato Rai 4, che attualmente occupa la posizione 104 sulla guida tv di Sky. Come notato da molti, l'accordo stilato tra la televisione di Murdoch e l'azienda di Viale Mazzini aveva una durata di tre anni ed era stato firmato nel Settembre 2015. La scadenza quindi potrebbe essere imminente e già nel giro di qualche giorno i due canali potrebbero tornare disponibili.