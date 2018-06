Dopo Gli Stockisti, la Guardia di Finanza chiude un altro e-commerce per evasione fiscale

A quasi un anno dal sequestro del famoso sito web Gli Stockisti, la Guardia di Finanza torna a puntare i fari sugli e-commerce italiani. Come riportato da Il Piccolo, le fiamme gialle di Trieste hanno predisposto il sequestro di un altro sito web.

La Guardia di Finanza, infatti, come sottolineato da Il Piccolo ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare (di cui due in carcere) nei confronti di tre imprenditori che operavano a livello nazionale i quali, avvalendosi della collaborazione di diversi "prestanome", avevano creato una serie di società fantasma per emettere fatture false ed evadere il fisco.

I titolari, nel corso di quattro anni non avrebbero versato l'IVA allo stato vendendo al contempo prodotti informatici a prezzi molto competitivi per gli utenti. Dal 2013 in poi, gli imprenditori avrebbero spostato su soggetti prestanome le imposte dovute, pari a 2,5 milioni di Euro, il che ha permesso loro di applicare prezzi di vendita aggressivi, adottando pratiche di concorrenza sleale.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste a seguito di una verifica fiscale nei confronti di un'impresa dedicata alla vendita sia fisica che online.

Il pubblico ministero ha già predisposto il sequestro del sito web, di numerosi conti correnti bancari ad esso associati, oltre che immobili e le pagine Facebook utilizzate per promuovere i prodotti.