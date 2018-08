Dopo i leak, Motorola annuncia ufficialmente il P30: schermo Full HD+ da 6.2 pollici

L'esistenza del Moto P30 era ormai già stata svelata da alcuni leak, ma ora questo nuovo terminale di fascia media è stato annunciato ufficialmente da Motorola in Cina. Il nuovo membro della serie P vanterà uno schermo a risoluzione Full HD+ da 6.2 pollici con un aspect ratio di 19:9, un processore Snapdragon 636 con 6GB di RAM e la ZUI 4.0.

Al lancio sarà equipaggiato con Android 8.1, meglio conosciuto come Oreo. Per quanto riguarda i materiali presenta una scocca in vetro sul lato posteriore, mentre sia il frontale che il posteriore sono protetti dal Gorilla Glass di Corning.

Sul versante fotocamera abbiamo un modulo principale posto sul retro, da 16 megapixel, ed uno secondario posizionato sempre sul retro da 5 megapixel, utile per acquisire informazioni sulla profondità di campo in modalità portrait; il tutto coadiuvato dall'intelligenza artificiale, che aiuta i sensori a gestire i dati raccolti. Sulla parte frontale invece troviamo un modulo da 12 megapixel, che sfrutta il riconoscimento facciale ed è in grado di offrire lo sblocco del terminale usando il proprio volto.

La batteria è da 3000 mAh, e supporta la ricarica rapida a 18 W. I colori disponibili sono il bianco, il nero e l'Aurora Blue; il modello da 64 GB di storage costerà circa 303 dollari, mentre per quello da 128 GB sarà necessario sborsare all'incirca 361 dollari.