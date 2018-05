Dopo Milano, Uber porta Uber Eats anche a Napoli: già supportati 50 ristoranti

Che Napoli sia una delle capitali italiane ed europee del buon cibo non lo scopriamo certo noi, tanto meno Uber. Oggi però ci giunge notizia che il colosso americano ha deciso di portare anche nella città del sud Italia il servizio di consegna "Uber Eats", che come suggerisce il nome sarà incentrato sul cibo. PAROLA DA BOLDARE

Daniele Cutrone, Market Lead di Uber Eats Italia, in una dichiarazione rilasciata all'ANSA ha affermato che la società è entusiasta di "di inaugurare la partnership con McDonald's in Italia e di portare anche a Napoli la semplicità e l'affidabilità che contraddistingue la tecnologia di Uber Eats, per consentire alle persone di ricevere a domicilio i propri menù preferiti".

Dello stesso avviso anche il Chief Marketing Officer di McDonald's Italia, Dario Baroni, secondo cui "il servizio McDelivery è già presente in 16 città e sta raccogliendo grande interesse e apprezzamento. Siamo sicuri che anche a Napoli, dove la nostra presenza è consolidata, sapremo offrire ai nostri clienti una nuova modalità per gustare i nostri prodotti".

Ovviamente però il tutto non è limitato solo ai McDonald's: al momento del lancio sono coperti cinquanta ristoranti, che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti da tempo nel network nella zona di Milano e Monza.