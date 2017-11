Dopo Vercelli, Open Fiber di Enel arriva anche a Grosseto

Dopo l'annuncio di Vercelli ha siglato una convenzione per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, che consenta a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, sia in download che in upload.

La società compartecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti prevede un investimento diretto di circa 10 milioni di euro per la copertura capillare del comune toscano, attraverso un totale di circa 17mila chilometri di fibra ottica. L’avvio dei cantieri è previsto nel mese di novembre, e i lavori dureranno circa 18 mesi. Le unità immobiliari coinvolte, tra famiglie e imprese, saranno circa 29mila.

