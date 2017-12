Dopo i vinili e le musicassette, tornano anche le VHS. Succede in America

Alamo Drafthouse, infatti, è tra le principali catene di distribuzione di materiale cinematografico degli Stati Uniti, e sarebbe ormai prossima al lancio di Video Vortex, un servizio di home video per i veri appassionati.

Le intenzioni, almeno a giudicare da quanto affermato da Engadget, sono di distribuire film nei formati già conosciuti e popolari, come DVD, Bluray e BluRay 4K, a cui si andranno ad aggiungere anche le VHS, attraverso un ricco catalogo contenente anche cassette datate e rare, che non sono state digitalizzate. Il tutto sarà reso possibile grazie da alcune grosse acquisizioni effettuate in passato dal gruppo, che affitterà anche videoregistratori (completi di adattatori RCA-to-HDMI), che ormai non sono più popolari visto che il loro posto lo hanno preso i lettori digitali.

Drafthouse ovviamente non si rivolge al mercato mainstream, in quanto è conscia del fatto che riaprire un mercato ormai archiviato come quello delle VHS è una missione praticamente impossibile, ma a tutti quegli appassionati di film e cinefili che desiderano vedere i vecchi capolavori in formato originale. Si tratta, praticamente, di una trasposizione al mercato televisivo di ciò che abbiamo visto con quello musicale.