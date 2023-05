Dopotutto, Samsung potrebbe ancora lanciare uno smartphone con Exynos 2300

Nonostante i risultati non esaltanti del 2200 per gli S22, Samsung e AMD hanno esteso il loro accordo per la produzione di SoC in partnership, probabilmente per la fascia media. Parallelamente, potrebbe non essere detta l'ultima parola neanche sul lancio del chip Exynos 2300.

Dopo anni di dominio a 360 gradi, non solo con ottimi smartphone ma anche con chip autoprodotti, il 2023 è stato l'anno in cui Samsung ha abbracciato Qualcomm per i suoi S23 su scala globale, cedendo il passo alla concorrenza probabilmente proprio in virtù dei problemi riscontrati con la serie 2200.

La cancellazione dell'Exynos 2300, però, come accennato in apertura, potrebbe non essere cosa fatta. Nelle ultime ore nel database di Geekbench sono apparsi i benchmark di un misterioso dispositivo Samsung equipaggiato proprio con questo chip e, per quanto questo non rappresenti una prova incontrovertibile, si tratta di una netta apertura nei confronti di un pezzo di silicio che si pensava ormai abbandonato del tutto.

Nella pagina dedicata al benchmark, il chip in questione mostra 9 Core tra cui un Cortex X3 principale e due cluster da 4 Core dedicati rispettivamente a prestazioni ed efficienza (A715 e A510).

Nome in codice 9190, il chip apparso in queste ore su Geekbench mostra frequenze sensibilmente sottodimensionate rispetto ai rumor dello scorso anno su questo chip e, in particolare, si passa da 3.09 GHz a 2.6 GHz solo per l'X3, giù fino a 1.82 GHz per i Cortex A510 (in teoria a 2.1 GHz).

Niente di nuovo, tuttavia, poiché si tratta di una pratica piuttosto comune per i sample di pre-produzione. Ma perché parliamo del 2300? Ebbene, nessun chip precedente mostra un setup a 1+4+4 Core, mentre il 2400 del prossimo anno dovrebbe arrivare in configurazione 1+2+3+4 con un Cortex X4. Per esclusione, quindi, dovremmo essere davanti proprio all'Exynos 2300.

Senza soffermarci troppo sul punteggio, è la stessa esistenza di questo misterioso chip a fare scalpore, a maggior ragione se si pensa che è da poco iniziata la giostra dei rumor sul Galaxy S23 FE: sarà lui lo smartphone al di sopra di ogni sospetto?