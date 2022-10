Doppia offerta di Halloween su Amazon: in sconto TV LG e Huawei MateBook 14

Amazon illumina questo caldo Halloween con due promozioni molto interessanti, che hanno come protagonista un TV da 50 pollici Ultra HD a marchio LG, ed il MateBook 14 di Huawei, nella versione 2021 con Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB.

Di seguito i dettagli:

HUAWEI MateBook 14 2021 Laptop, Display 2K FullView Ultrabook da 14 Pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Sblocco impronta digitale, Win 11, Italiano, Space Gray: 700 Euro (799 Euro)

Laptop, Display 2K FullView Ultrabook da 14 Pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i5-1135G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Sblocco impronta digitale, Win 11, Italiano, Space Gray: 700 Euro (799 Euro) LG 50UQ75006LF Smart TV 4K 50" TV Ultra HD Serie UQ75 2022, Processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, Compatibile Google Assistant e Alexa, WebOS 22 [Classe di efficienza energetica G]: 349,90 Euro (549 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su entrambi i prodotti, che beneficiano di tutti i vantaggi classici previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Non è disponibile purtroppo il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo tramite Cofidis da scegliere direttamente al check out. Disponibile anche la protezione aggiuntiva per due o tre anni, da scegliere direttamente nella scheda prodotto selezionando l'opzione dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.