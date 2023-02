Doppia offerta su TV LG OLED 4K da Comet, a metà prezzo solo fino a domani

Mentre si avvicina la conclusione del volantino di febbraio da Comet, la stessa catena di negozi italiana rilancia i Comet Days Solo Online includendo diversi dispositivi d’elettronica a prezzi stracciati. Tra di essi, spicca in particolar modo un TV LG OLED 4K da 55 pollici a metà prezzo grazie a una offerta doppia.

Non è un errore: il televisore LG OLED55A26LA lanciato nel 2022 e appartenente alla gamma A2 del colosso sudcoreano è disponibile da Comet a 809,99 euro al posto di 1.559 euro – ovvero al 48% - con in aggiunta un taglio del 5% al momento dell’inserimento nel carrello online. Questa offerta, ribadiamo, non si troverà presso i punti vendita Comet del Belpaese: l’unico modo per accedervi è tramite il sito ufficiale.

Vediamo però le specifiche del TV: si tratta di un modello con pannello OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55”, con refresh rate fissato a 60Hz e tempo di risposta pari a 1ms. Notiamo il supporto alle tecnologie HDR10, HLG e Dolby Vision IQ sul fronte video, mentre lato audio c’è la codifica Dolby Atmos per una maggiore immersione nel contenuto multimediale riprodotto. Non c’è invece AMD FreeSync Premium, tecnologia fondamentale per il gaming, in quanto la frequenza di aggiornamento non varia. Infine, notiamo la presenza del decoder DVB-T2 e della piattaforma smart webOS 22.

La consegna è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in tre rate senza interessi con PayPal, pagando 270 euro al mese. Dopo l’acquisto sarà necessario attendere circa 5-6 giorni per ricevere il dispositivo a casa.

Ricordiamo infine che fino a questa sera potete trovare un TV Samsung Neo QLED a 300 euro in meno da Euronics.