Doppia promo MediaWorld fa crollare il prezzo del TV Sony BRAVIA 2022

Non si fanno notare solamente doppi sconti MediaWorld su PC con RTX 3060 Ti. Infatti, le iniziative promozionali della nota catena si estendono anche a un buon numero di altri prodotti. Ad esempio, al centro di tutto c'è anche un televisore Sony BRAVIA.

Si fa riferimento al modello Sony KD50X82K, approdato sul mercato nel corso del 2022. Quest'ultimo viene ora proposto di base a un costo pari a 729,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il prezzo era di 1.049,99 euro, dunque di base c'è un possibile risparmio del 30,47%. A conti fatti, lo sconto principale risulta di 320 euro.

Non è però finita qui, dato che fino al 5 febbraio 2023 c'è anche l'iniziativa MediaWorld Sconto Subito. Quest'ultima si basa sulla spesa effettuata: considerando che in questo caso si fa riferimento a un televisore con prezzo compreso tra 500 e 1.000 euro, lo sconto extra in carrello sarà di 80 euro. In parole povere, il totale risulterà di 649,99 euro. Partendo dai succitati 1.049,99 euro di partenza, il risparmio è insomma di 400 euro.

Tra l'altro, non manca la consegna gratuita. Insomma, mediante il portale di MediaWorld risulta possibile portarsi a casa un televisore con diagonale di 50 pollici, risoluzione 4K e Google TV a un prezzo potenzialmente intrigante. Questo anche considerando che la doppia promozione di MediaWorld ha fatto crollare il costo del prodotto.