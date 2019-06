Il doppio abbonamento Sky-DAZN per la Serie A fa fuggire gli abbonati, i dati

Interessante inchiesta pubblicata nella giornata di oggi da Il Fatto Quotidiano, che traccia un bilancio della stagione calcistica appena conclusa, soffermandosi sulla situazione degli abbonati. Una stagione che, come affermato da Lorenzo Vendemiale nell'articolo, ha fatto registrare un calo degli abbonati.

Le motivazioni sono presto svelate. Gli utenti infatti a quanto pare si sarebbero ribellati all'idea di sottoscrivere un doppio abbonamento (a Sky e DAZN) per poter vedere tutte le partite di ogni giornata di Serie A.

Il campionato italiano infatti ha perso 700 mila abbonati, pari al 30% dell'audience complessivo, un dato che non fa festeggiare nè Sky, che quest'anno ha fatto il pieno con Champions League ed Europa League, tanto meno DAZN, che all'inizio della stagione è stata investita da una serie di polemiche sulla qualità del servizio. Nemmeno l'effetto CR7 è riuscito ad arginare il tutto.

DAZN almeno al momento non ha divulgato alcun numero ufficiale sugli abbonati (mentre ha svelato le partite più viste), ma secondo alcune rilevazioni effettuate dalla Lega, la piattaforma on demand di Perform avrebbe circa 1,3 milioni di abbonati. Resta da capire quanti di questi siano in comune con Sky, che ha 3 milioni di abbonati.

Nella stagione 2017/2018 l'audience complessiva per il girone d'andata era di 133 milioni di spettatori, mentre nello stesso periodo della stagione 18/19 ha registrato un calo del 31% a 91,5 milioni. Una vera e propria batosta.

A far riflettere sono anche i dati sulle scelte degli ex abbonati Serie A Mediaset. Il 32% infatti è passato a Sky, il 15% a DAZN, il 17% ha deciso di fare il doppio abbonamento, mentre il 36% ha preferito non sottoscrivere nessun abbonamento e di guardare la Serie A al bar o tramite altri mezzi.

Il duopolio Sky-DAZN quindi ha portato ad una fuga di telespettatori dalla Serie A. Sempre raffrontando i dati alla passata stagione, l'accoppiata Sky-Mediaset aveva una media di 4 milioni di abbonati, rispetto ai 3,3-3,5 attuali. Non una buona notizia per gli appassionati, che sono stati costretti a spendere di più per poter guardare tutte le partite.