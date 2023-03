Il doppio monitor portatile è in offerta su Amazon Italia: c'è anche un coupon

Al netto del buono sconto Amazon ottenibile a marzo 2023, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle offerte lanciate in ambito Tech contestualmente al portale e-commerce. Tra i prodotti in offerta, infatti, c'è un doppio monitor portatile.

Più precisamente, il prodotto di Teamgee viene ora proposto a un costo di 509,99 euro mediante la versione nostrana del ben noto portale e-commerce della società di Andy Jassy. Dal sito Web di Amazon Italia si apprende che prima dell'offerta il prezzo del doppio monitor portatile era di 599,99 euro, dunque di base il possibile risparmio è del 15%.

Tuttavia, non è finita qui. Infatti, c'è una doppia iniziativa promozionale che passa per rivenditori, in quanto viene offerta anche la possibilità di applicare un coupon di 50 euro. Quest'ultimo ha validità fino al 15 aprile 2023, salvo esaurimento del numero di coupon disponibili: lo sconto viene applicato direttamente al checkout.

Potrebbe insomma trattarsi di una possibilità che potrebbe fare gola a coloro che vogliono espandere l'esperienza multitasking del proprio computer portatile. Questo può tornare utile, ad esempio, in determinati contesti lavorativi, ma chiaramente spetta poi all'utente trovare il modo migliore per utilizzare il tutto. In ogni caso, si fa riferimento alla possibilità di sfruttare l'accessorio con laptop da 17 pollici (bordo inferiore a 0,6 pollici). Per il resto, la risoluzione dello schermo è Full HD, mentre si fa riferimento a una diagonale di 13,3 pollici.