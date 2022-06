Doppio sconto su 4 smart TV DVB-T2 da Unieuro, tutti scendono sotto 200 Euro

Ogni inizio settimana le catene di distribuzione italiane propongono nuove promozioni su dispositivi di elettronica e informatica. Ad esempio, Unieuro non solo ha aggiornato le Offerte Solo Online della settimana, ma ha anche deciso di lanciare uno sconto doppio su 4 smart TV con DVB-T2 e sistema operativo Android.

Il più economico ora disponibile è il modello United LED24HS82A11 venduto a 139 Euro al posto di 179,99 Euro, caratterizzato da un pannello LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale pari a 24 pollici, con applicazioni preinstallate come Facebook, Netflix e YouTube ma senza HDR o tecnologie audio-video aggiuntive. Si tratta, pertanto, di un modello estremamente basilare.

Lo stesso vale per il TV Saba SA32S77A11 proposto a 179 Euro anziché 249,90 Euro, con schermo LED HD Ready da 32” ma con supporto a HLG e HDR10. Gli altoparlanti hanno una potenza superiore in uscita e il sistema operativo resta Android 11. Sempre a 179 Euro, ma in calo da 279,90 Euro, troverete altrimenti il TV Hisense A5700FA dotato di display LED HD Ready da 32 pollici senza tecnologie come HDR e HLG, ma con il supporto al formato audio DTS. Chiude il quartetto il modello TCL 32S5200 con pannello LCD HD Ready da 32” con refresh rate fissato a 60Hz, compatibilità con HDR10 e decodifica audio Dolby Digital Plus. Il prezzo? 199 Euro anziché 249,90 Euro.

A questo punto segnaliamo che tutti i televisori citati hanno il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre integrato e godono dell’extra sconto del 5% al momento dell’inserimento nel carrello sul sito Unieuro. Inoltre, il pagamento può essere effettuato in 3 rate senza interessi tramite PayPal e la quota da pagare può essere abbassata ulteriormente sfruttando il Bonus TV.

Da Unieuro potrete anche trovare un PC desktop MSI a 700 Euro in meno, dotato della scheda grafica RTX 3060.