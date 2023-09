Doppio sconto Amazon: che offerte su TV Panasonic ed LG OLED!

Anche in giornata odierna, continuano le offerte di Amazon sui TV. In giornata odierna, nella fattispecie, segnaliamo due riduzioni molto interessanti proposte su altrettanti TV con schermi OLED, a marchio LG e Panasonic.

Di seguito gli sconti:

Panasonic TX-48LZ800E: Smart TV OLED 4K HDR, NERO: 1002,99 Euro (1649,99 Euro)

Smart TV OLED 4K HDR, NERO: 1002,99 Euro (1649,99 Euro) LG OLED Posé 42LX1Q6LA Objet Collection Smart TV 4K 42'' OLED evo Design con Supporto a Cavalletto, Retro in Tessuto, Vano per Riviste, Processore α9 Gen 5, Dolby Vision, 3 HDMI 2.1 @48Gbps [Classe di efficienza energetica G]: 859 Euro (1365 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su entrambi i modelli, ed è disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero. Chiaramente, è possibile anche rateizzare l'importo con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate direttamente al momento del check out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dei prezzi.