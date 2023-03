Doppio sconto sulla Lamborghini Gaming Chair da Unieuro: 25% ed extra

Andando oltre alle promozioni Unieuro lato computer, risulta potenzialmente interessante soffermarsi anche su altre tipologie di iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena. Ad esempio, non manca uno sconto sulla Lamborghini Gaming Chair.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare catena, la sedia da gaming viene ora proposta a un costo pari a 299 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che precedentemente il prezzo del prodotto era di 399,90 euro. Di base, insomma, c'è un possibile risparmio del 25%. Ovvero, lo sconto che si nota sin da subito è di 100,90 euro.

Non è tuttavia finita qui in termini di iniziative promozionali. Infatti, la Lamborghini Gaming Chair rientra anche tra i prodotti per cui si può ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che, una volta effettuata la pressione del pulsante "Aggiungi al carrello", vedrete scendere il costo finale a 284,05 euro. A conti fatti, dunque, il risparmio totale è pari a 115,85 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una sedia da gaming di un certo calibro, perlomeno per quel che concerne il brand associato. Tra l'altro, dando un'occhiata alle altre proposte relative al prodotto presenti sul Web, abbiamo notato che anche MediaWorld ha fatto scendere il costo della sedia a 299,99 euro (ma in questo caso manca la disponibilità, al momento in cui scriviamo). Ci pensa poi Amazon a proporre il prodotto a 299 euro (ma anche qui la disponibilità risulta limitata).