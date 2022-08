Doppio sconto su PC desktop MSI con RTX 3060 da Unieuro, che prezzo!

Dopo avervi proposto nel primo pomeriggio odierno due laptop da gaming HP in offerta su Amazon, entrambi dotati di schede video NVIDIA RTX 30, andiamo da Unieuro per parlarvi di una doppia offerta su un PC desktop da gaming MSI dotato di scheda grafica RTX 3060: si parla di quasi 600 Euro in meno!

Il computer a cui stiamo facendo riferimento, per l’esattezza, è il modello MSI MAG Infinite S3 da noi già ripreso in più occasioni da vari centri di distribuzione italiani. In questo caso abbiamo la già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6, accompagnata da 16 GB di RAM DDR4, una combinazione di HDD da 1 TB e SSD M.2 da 512 GB, processore Intel Core i7-11700F capace di arrivare a 4,9 GHz di clock e sistema operativo Windows 10 al primo avvio. L’alimentatore, invece, è da 500W.

L’offerta ora attiva presso Unieuro porta il PC MSI innanzitutto a 1.799 Euro a partire da 2.299 Euro, ma a ciò va aggiunto un extra sconto del 5% in caso di acquisto online che porta il costo finale a circa 1.709 Euro; insomma, si tratta di 590 Euro tolti dal prezzo di listino. Il pagamento, come sempre, può essere completato in 3 mensilità tasso zero da 599,67 Euro con PayPal, mentre la consegna a domicilio è gratuita.

Altrimenti, se state cercando solamente una GPU di ultima generazione vi rimandiamo alle offerte su schede NVIDIA RTX 30 personalizzate ASUS ora disponibili su Amazon.