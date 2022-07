Doppio sconto su sedia gaming Roma da Unieuro, ma che prezzo

Dopo aver trattato le nuove offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire gli sconti lanciati dalla ben nota catena. In questo contesto, si fa notare una doppia promozione su una sedia da gaming dedicata alla Roma.

Infatti, il prodotto di Sparco, che dispone di schienale regolabile sia nell'inclinazione che nella regolazione lombare e può anche fare da poltrona per l'ufficio, viene adesso proposto a 363 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Questo significa che già di base c'è un possibile risparmio del 9%, ovvero uno sconto di 36,99 euro, dato che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 399,99 euro.

Tuttavia, non è finita qui, visto che c'è un ulteriore possibile risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Essenzialmente, dunque, basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il costo finale del prodotto a 344,85 euro. In parole povere, c'è uno sconto totale di 55,14 euro. Insomma, è attiva una doppia promozione sulla sedia da gaming.

C'è da dire che il prezzo rimane non esattamente per tutti, ma bisogna considerare che si tratta di un prodotto specifico, che non siamo infatti riusciti a trovare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. La promozione avviata da Unieuro potrebbe dunque risultare interessante per un certo tipo di utente.