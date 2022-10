Doppio sconto su TV Samsung Neo QLED 4K 2022 da Unieuro, costa meno di 850 euro!

Oltre al crollo di prezzo per un LG QNED 2022 da Unieuro, presso la medesima catena di negozi si trova un ottimo TV Samsung Neo QLED 4K del 2022 a meno di 850 euro grazie a una doppia offerta valida per un periodo non precisato di tempo: vediamo le specifiche tecniche del televisore e i termini della iniziativa promozionale.

Il modello interessato è il Samsung QE43QN90B appartenente alla gamma Neo QLED lanciata nel 2022, caratterizzato da un display 4K da 43 pollici con refresh rate nativo di 100Hz, gestito dal processore Neo Quantum 4K e con tecnologie video come HLG, HDR10+ e ALLM assieme a AMD FreeSync Premium Pro per il gaming. Il comparto audio beneficia della codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen.

Visitando il sito di Unieuro potrete trovare questo TV Samsung a 878 euro al posto di 1.399 euro, ma attenzione all’extra sconto del 5% all’inserimento del dispositivo nel carrello. In altre parole, il prezzo finale è pari a 834,10 euro. Il pagamento può essere effettuato in singola soluzione o in 3 mensilità Tasso Zero da 292,66 euro con Klarna o PayPal. La consegna a domicilio, peraltro, è gratuita. Chi preferisce il ritiro in negozio può invece attivare tale opzione sempre a costo zero.

