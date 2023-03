Doppio sconto Unieuro sullo Smart TV Hisense low cost: il prezzo può fare gola

In seguito alla promozione Unieuro su una soundbar Samsung, torniamo a trattare le offerte Tech avviate in questo contesto. Infatti, un buon numero di prodotti è attualmente al centro di iniziative promozionali. Ad esempio, c'è un doppio sconto su uno Smart TV di Hisense.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto mediante il portale ufficiale della popolare catena, ora il modello Hisense 32A4CG viene proposto a un prezzo pari a 172 euro. Dal sito Web di Unieuro si apprende che in precedenza il costo del televisore ammontava a 229,90 euro. Il risparmio di base è dunque del 25%, ovvero c'è uno sconto di 57,90 euro.

Premendo successivamente sul pulsante "Aggiungi al carrello", risulta però possibile far scendere ulteriormente il costo del televisore. C'è infatti uno sconto extra del 5%, che porta il prezzo finale del prodotto a 163,40 euro. In parole povere, a conti fatti, la doppia promozione di Unieuro consente di avere un risparmio di 66,50 euro.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Hisense 32A4CG, troviamo un pannello con diagonale di 31,5 pollici e risoluzione 1366 x 768 pixel. Il sistema operativo è poi VIDAA, dunque non mancano le classiche funzionalità smart di questa tipologia di prodotti. Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per chi non ha troppe pretese.