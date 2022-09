Doppio sconto Unieuro sulla stampante portatile di Xiaomi

Andando oltre alla promozione di Unieuro su TV OLED LG, torniamo a soffermarci su un'altra iniziativa promozionale della popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un doppio sconto su una stampante portatile di Xiaomi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, la Xiaomi Mi Pocket Photo Printer, conosciuta anche come Xiaomi Mi Portable Photo Printer, viene adesso venduta a un costo pari a 53,99 euro sul sito Web di Unieuro. Secondo quanto si può leggere su quest'ultimo portale, precedentemente il prezzo del prodotto ammontava a 69,99 euro.

Si fa dunque riferimento, di base, a un possibile risparmio del 22%. Tuttavia, premendo sul pulsante "Aggiungi al carrello" si può usufruire di uno sconto extra del 5%, che porta il costo finale del prodotto a 51,29 euro, per un risparmio totale di 18,70 euro. Insomma, c'è un doppio sconto sulla stampante portatile di Xiaomi.

L'offerta avviata da Unieuro può però rivelarsi interessante anche in virtù delle promozioni lanciate dagli altri principali negozi online. Infatti, da MediaWorld il prezzo del prodotto è di 53,99 euro al momento in cui scriviamo. Su Amazon, invece, il costo è di 53,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto, soprattutto per gli amanti della fotografia e dei ricordi.