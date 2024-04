Questa dorme per 10 anni e ora svela comportamenti mai visti prima d'ora

Nella Via Lattea, una delle sue stelle più enigmatiche ha recentemente riattirato l'attenzione degli astronomi con un comportamento sorprendentemente insolito. Parliamo di XTE J1810-197, una magnetar scoperta nel 2003 che, dopo un decennio di silenzio, ha ricominciato a trasmettere segnali radio con caratteristiche mai osservate precedentemente.

Questi segnali, analizzati in due studi separati, hanno mostrato una torsione e un'intensità di polarizzazione circolare che ha lasciato gli scienziati a bocca aperta, segnando un capitolo completamente nuovo nella comprensione di questi corpi celesti.

Le magnetar, stelle di neutroni giovanissime e residui di supernove che hanno espulso la maggior parte della loro massa in esplosioni colossali, si distinguono per i loro campi magnetici incredibilmente potenti, tra i più intensi dell'Universo. XTE J1810-197, già un'eccezione nel panorama celeste per le sue peculiari attività di "accensione e spegnimento", ha rivelato una nuova sorpresa con l'emissione di una quantità inaspettata di luce polarizzata circolarmente, suggerendo la presenza di un plasma super riscaldato che agisce come un filtro polarizzante sopra il polo magnetico della stella.

Un altro studio ha portato alla luce un fenomeno ancora più strabiliante: la stella sembra oscillare o precessare, simile a una trottola che vacilla. Questa oscillazione, tuttavia, ha mostrato una smorzatura significativa nei mesi successivi, fino a fermarsi completamente, un comportamento che potrebbe indicare una rottura sulla superficie stellare e gettare nuova luce sulla struttura interna di questi astri così estremi.

Gli occhi degli astronomi restano puntati su questi giganti cosmici, in attesa delle prossime rivelazioni.

