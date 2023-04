Dormi meno di 5 ore? Per la scienza se ti metti alla guida è come se fossi ubriaco

Un nuovo studio appena pubblicato su Nature and Science of Sleep, ha scoperto che se hai dormito meno di cinque ore la scorsa notte, hai la stessa probabilità di avere un incidente automobilistico rispetto ad una persona che ha superato il limite legale di alcol.

La scienza che dice di no ad un bicchiere di vino prima di dormire, ora sembra aver dimostrato (ancora una volta) l’importanza del sonno. Sappiamo infatti che circa il 20% di tutti gli incidenti automobilistici sono causati dalla stanchezza, ma negli ultimi 20 anni il numero di incidenti causati dall'alcol è diminuito in modo significativo. Perché ci sono stati così pochi progressi negli incidenti causati da fatica?

Se per quanto riguarda l’utilizzo e relativo abuso di alcol, ci sono vari deterrenti come investimenti significativi nella pubblica istruzione, numerosi e rigorosi controlli su strada e casi legali di guida in stato di ebbrezza molto pubblicizzati, lo stesso non si può dire per l’affaticamento da mancanza di sonno.

Inoltre, i conducenti sono legalmente considerati disabili se la loro concentrazione di alcol nel sangue è superiore al limite consentito. Questo limite di alcol nel sangue è un'efficace "linea nella sabbia", che determina se qualcuno è legalmente autorizzato a guidare o meno. Ma esiste un punto in cui potremmo ritenere che un guidatore sia compromesso a causa della stanchezza?

Dopo aver sintetizzato e analizzato i risultati di 61 studi, abbiamo scoperto che dormire meno di 4-5 ore nelle 24 ore precedenti è associato a un raddoppio del rischio di incidente automobilistico. Si arriva a quanto pare, allo stesso rischio di incidente visto quando i conducenti hanno una concentrazione di alcol nel sangue superiore ai limiti. Inoltre, alcuni studi hanno persino suggerito che quando un conducente ha dormito tra 0 e 4 ore la notte precedente, potrebbe avere fino a 15 volte più probabilità di commettere un incidente.

Purtroppo però, nella maggior parte dei casi, bere alcolici è qualcosa che le persone scelgono di fare. Molte persone non riescono invece a decidere di dormire di più, come ad esempio i nuovi genitori, i turnisti e le persone con disturbi del sonno. Non solo, ma per regolamentare la guida affaticata, ci sarebbe bisogno di un significativo sostegno pubblico.

Dobbiamo anche considerare come una tale legge verrebbe attuata. Al momento non esiste un modo per valutare la stanchezza sul ciglio della strada: nessun esame del respiro o esame del sangue in grado di valutare se tu sia riposato o meno.

Regolamentare la guida affaticata non è però un'idea nuova. Nel New Jersey, la legislazione "Maggie's Law" stabilisce che i conducenti sono legalmente danneggiati se hanno dormito 0 ore nelle 24 ore precedenti. Questa legge risale al lontano 2003, dopo che un guidatore affaticato ha ucciso uno studente universitario.

A questo punto, bisognerebbe davvero fare un viaggio per dormire, si tenendo bene a mente la quantità di sonno che si ha avuto nelle precedenti 24 ore. Riassumendo: se hai dormito meno di 5 ore la notte precedente, probabilmente non dovresti guidare.