Dormi poco e male? Colpa del caldo: ecco la spiegazione degli esperti

Uno studio lancia l'ennesimo allarme climatico. Sono stati infatti rilevati gli effetti che le oramai calde temperature hanno sul nostro organismo, ed in particolare sul nostro sonno. Non si prospetta un futuro roseo, e bisogna agire subito.

L’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici potrà condurre entro la fine del secolo alla perdita di un’ora di sonno a settimana. Ecco cosa affermano gli studi condotti da un gruppo di ricercatori di Copenaghen.

I risultati della ricerca condotta e pubblicata sulla rivista online “One Earth” affermano che entro il 2099 eccessive temperature porteranno a perdere dalle 50 alle 58 ore di sonno all’anno, ovvero, circa un’ora a settimana. Considerando quanto dormire sia fondamentale anche per le nostre emozioni, il problema è davvero serio.

Il gruppo di ricercatori ha raccolto i dati, utilizzando i braccialetti per il monitoraggio del sonno, su un campione di 47.000 adulti provenienti da 68 paesi tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide. Si è rilevato che nelle notti in cui la temperatura ambiente superava i 30°, il sonno diminuiva in media di 14 minuti e che, l’effetto è ancora più pronunciato nelle donne e negli anziani.

Ogni notte quando andiamo a dormire i nostri corpi diffondono calore nell’ambiente circostante dilatando i vasi sanguigni e aumentando il flusso sanguigno alle mani e ai piedi. Tuttavia, affinché ciò avvenga correttamente, è necessario che l’ambiente risulti più fresco del nostro corpo, altrimenti il nostro sonno verrà interrotto.

In questa ricerca, si dimostra per la prima volta su scala mondiale che temperature più calde della media rovinano il sonno. Risulta necessario estendere lo studio alle popolazioni più vulnerabili e più soggette a tale fenomeno per poi prendere decisioni efficaci sulla politica climatica.

A proposito di ambiente, vediamo come l’azienda multinazionale Microsoft è pronta a sviluppare soluzioni ecosostenibili su scala mai vista prima