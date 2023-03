Dormi poco e male? Per uno studio italiano potresti sviluppare l'Alzheimer

Dopo aver visto un intero villaggio per persone affette da Alzheimer, è stata recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Acta Neuropathologica Communications, una scoperta fondamentale in ambito medico. Per la prima volta infatti, viene dimostrato il legame esistente tra sonno e sviluppo precoce della patologia.

La ricerca è stata condotta dai medici del Centro di Medicina del sonno dell’ospedale Molinette della Città della Salute e dai ricercatori del Neuroscience Institute of Cavalieri Ottolenghi del Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini" dell’Università di Torino. Sono stati esaminati nello specifico gli effetti di un sonno disturbato su alcuni topi geneticamente predisposti a sviluppare Alzheimer, tramite il deposito della proteina caratteristica della patologia: la beta-amilode.

I topi sono stati dunque sottoposti a frammentazione del sonno ottenuta con brevi e frequenti risvegli per un periodo totale di circa 1 mese, corrispondente a quasi 3 anni di vita nell’essere umano. Tutto ciò è stato fatto al fine di simulare uno dei sintomi principali della malattia, poiché nei pazienti il sonno risulta essere talmente disturbato da provocare spesso una totale inversione del ritmo sonno-veglia.

Tale deprivazione di sonno, ha ottenuto dei risultati perfettamente in linea con la letteratura, facendo aumentare significativamente il deposito della proteina beta-amiloide, compromettendo irreversibilmente diverse funzioni cognitive dell’animale, a prescindere dall’età. Ma quale potrebbe essere la causa di tale aumento?

A quanto pare i risultati suggeriscono che tali livelli anormali di proteina, dipendono da una sua ridotta eliminazione da parte del "sistema di pulizia" del cervello, particolarmente attivo proprio durante le fasi del sonno profondo, che non riesce a "smaltire" tutte quelle sostanze neurotossiche che si accumulano durante la veglia. Tutto ciò dimostra ulteriormente quanto sia importante non solo la quantità di sonno, ma anche la sua qualità.

Come se non bastasse inoltre, sarebbero proprio i processi neurodegenerativi stessi che con il tempo potrebbero a loro volta compromettere la regolazione del sonno, instaurando un vero e proprio circolo vizioso che accelera irrimediabilmente la progressione della malattia anche in soggetti particolarmente giovani.

Dormire è fondamentale. Dopo aver visto ad esempio il legame tra sonno ed emozioni, appare evidente che durante tale fase non solo vengono eliminate le sostanze neurotossiche che si accumulano in veglia, ma vengono anche regolati il nostro metabolismo, il sistema immunitario e quello cardiocircolatorio. E’ comprensibile quindi come i disturbi del sonno quali insonnie o apnee, costituiscano un significativo fattore di rischio per diverse patologie come obesità, diabete, infarto e demenze in generale, alle quali si aggiunge oggi anche l’Alzheimer.