Dormi poco? Sarai meno felice ed ansioso, la scienza ne è certa

Dormire poco e male causa più danni del previsto. Ecco le conclusioni a cui è arrivato uno studio pubblicato dall'American Psychological Association che sintetizza più di 50 anni di ricerca sulla relazione che intercorre tra privazione del sonno e umore.

"Questo studio rappresenta la sintesi più completa della ricerca sperimentale sul sonno e sulle emozioni fino ad oggi e fornisce prove evidenti del fatto che periodi di veglia prolungata, durata del sonno ridotta e risvegli notturni influenzano negativamente il funzionamento emotivo umano", afferma Cara Palmer direttamente dalla Montana State University.

La perdita del sonno non si limita infatti a renderci più stanchi fisicamente. Può infatti minare anche il nostro funzionamento emotivo, diminuire gli stati d'animo positivi e metterci ad esporci maggiormente all’ansia. Certo forse sembra un'ovvietà, ma come spesso accade, tra relazioni empiriche e dimostrazione scientifica, passano anni di ricerche anche complesse.

In particolare, il team ha scrupolosamente analizzato i dati di 154 studi che abbracciano addirittura cinque decenni per un totale di 5.715 partecipanti. La peculiarità di ogni studio risiede nel fatto che i ricercatori hanno interrotto o ridotto il sonno dei partecipanti per una o più notti. Ciascuno studio ha inoltre misurato almeno una variabile legata alla sfera emotiva dei soggetti.

I risultati dimostrano come ogni tipo di perdita o alterazione di sonno, ha comportato un minor numero di emozioni positive come gioia e felicità tra i partecipanti, nonché un aumento dei sintomi di ansia come un battito cardiaco accelerato e una maggiore preoccupazione.

Dopo aver visto le ripercussioni che ha il dormire meno di 5 ore, una limitazione dello studio è che la maggior parte dei partecipanti erano giovani adulti con un’età media di 23 anni, ragion per cui è auspicabile per il futuro realizzare un campione decisamente più diversificato.

"La ricerca ha scoperto che oltre il 30% degli adulti e fino al 90% degli adolescenti non dormono abbastanza. Le implicazioni di questa ricerca per la salute individuale e pubblica sono considerevoli in una società in gran parte privata del sonno", ha detto lo stesso Palmer.