Dormire bene e a lungo aiuta a perdere peso sul lungo termine: lo studio

Dopo avere visto come il buon riposo aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache, è il momento di trattare un altro studio recente riguardante il sonno. Queste nuove analisi hanno svelato come dormire a lungo aiuti a ridurre le calorie assorbite, portando alla perdita di peso sul lungo termine.

Questa ricerca inedita pubblicata su JAMA Internal Medicine ha visto ottanta volontari, adulti in sovrappeso con un sonno inferiore a 6 ore e mezza a notte, consegnare agli esperti più test delle urine in un lasso di tempo prolungato, con il fine di monitorare il loro apporto calorico, attualmente considerato il “gold standard” per misurare il dispendio energetico giornaliero.

È stato necessario, poi, un programma di adattamento dei programmi del sonno con degli esperti: dopo una singola sessione guidata, hanno notato subito un aumento della durata complessiva del sonno. Tra i vari accorgimenti, importante è stato l’uso limitato di dispositivi elettronici prima di coricarsi. Altrettanto importante è stato il “coinvolgimento implicito” nello studio, ovverosia i ricercatori non hanno spiegato la natura dell’analisi ai volontari, che hanno potuto condurre lo studio nelle loro abitazioni come meglio desideravano, senza limiti sul cibo, esercizio fisico o attività giornaliere di alcun tipo.

Ebbene, grazie a questi rimedi è stato possibile aggiungere una media di 1,2 ore extra a notte di sonno, portando a una riduzione dell'apporto calorico complessivo di una media di 270 calorie al giorno. In certi casi, curiosamente, alcuni volontari hanno iniziato a mangiare di meno con un aumento del sonno, assumendo fino a 500 calorie in meno ogni giorno. Entro le prime due settimane successive all’esperimento, è stata osservata una netta diminuzione quindi dell’apporto calorico che, se mantenuta per tre anni, porterebbe a una perdita di peso di 12 chilogrammi.

La Direttrice dello University of Chicago Sleep Center, Esra Tasali, ha spiegato: “Abbiamo semplicemente istruito ogni individuo su una buona igiene del sonno e osservato gli ambienti di sonno personali, fornendo consigli su misura sui cambiamenti che potrebbero apportare per migliorare la durata del sonno”.

Attenzione, però, perché dormire troppo può fare male alla salute!