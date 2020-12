Dormire bene, mangiare bene o allenarsi: cos'è collegato a una migliore salute mentale?

Sappiamo molto bene che dormire almeno 8 ore a notte è importantissimo per il nostro cervello e per la nostre salute generale. Lo stesso vale per una buona alimentazione e, ovviamente, anche per l'esercizio fisico. Tuttavia, qual è l'elemento più importante e collegato a una migliore salute mentale?

I ricercatori dell'Università di Otago, in Nuova Zelanda, hanno condotto uno studio su dei giovani adulti e pensano di aver scoperto la risposta: il sonno, non particolarmente per quanto riguarda la quantità, ma soprattutto per la qualità del sonno. "Conoscere l'importanza di ciascuno di questi comportamenti di stile di vita, singolarmente o in combinazione tra loro è importante", secondo gli esperti.

In questo studio, i ricercatori hanno intervistato più di 1.100 adulti di età compresa tra i 18 e 25 anni per confrontare fianco a fianco i "tre grandi" fattori di salute che incidono sulla salute mentale. Complessivamente, le persone che hanno dormito quasi 10 ore per notte hanno riportato meno sintomi depressivi tra tutti. Chi non ha dormito abbastanza (con meno di 8 ore) o chi lo ha fatto per troppo tempo (con più di 12 ore) ha riportato più sintomi della depressione.

Mentre l'attività fisica è stato il secondo indicatore chiaro di benessere, è stata la qualità del sonno a superare tutti come il sintomo più forte di una buona salute mentale. "Questo è sorprendente perché le raccomandazioni sul sonno si concentrano principalmente sulla quantità piuttosto che sulla qualità", ha detto Wickham, ha dichiarato l'autore principale dello studio, Shay-Ruby Wickham, della Otago Medical School.

I ricercatori suggeriscono nel loro articolo che i giovani adulti dovrebbero dare la priorità a un sonno di buona qualità, ma sottolineano anche l'importanza di mangiare bene e di fare esercizio fisico. "I nostri risultati suggeriscono che i futuri interventi sullo stile di vita mirati alla qualità del sonno potrebbero essere più utili per migliorare la salute mentale e il benessere. Tuttavia, l'attività fisica e la dieta non dovrebbero essere ignorate", scrivono infine gli esperti.