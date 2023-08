Dormire fa davvero perdere peso? Scopriamo cosa c'è di vero

Perdere peso è purtroppo un processo impegnativo e mantenere i risultati può essere altrettanto difficile. Sebbene la comunità scientifica stia ancora discutendo sulla complicata relazione che intercorre tra sonno e peso corporeo, diversi studi hanno confermato l'importanza di una regolare dormita per gestire al meglio il proprio metabolismo.

Sono infatti emersi diversi potenziali collegamenti che evidenziano i possibili benefici per la perdita di peso derivanti da un buon riposo notturno ed altrettanti impatti negativi sulla salute dovuti invece ad una privazione del sonno.

Un'ipotesi comune sulla connessione tra peso e sonno riguarda il modo in cui quest'ultimo influisce sull'appetito. Mentre spesso pensiamo alla fame semplicemente come una questione di brontolio dello stomaco, in realtà questa sensazione è controllata dai neurotrasmettitori, che sono messaggeri chimici che consentono ai neuroni di comunicare tra loro.

Si ritiene infatti che i neurotrasmettitori grelina e leptina siano fondamentali per l'appetito. La prima favorisce la fame e la seconda contribuisce a sentirsi sazi. Il corpo naturalmente aumenta e diminuisce i livelli di questi neurotrasmettitori durante il giorno, segnalando la necessità di consumare calorie.

Una mancanza di sonno può quindi influenzare la regolazione del corpo di questi neurotrasmettitori. In uno studio di settore, le persone che avevano dormito solo 4 ore avevano riscontrato un aumento della grelina ed una diminuzione della leptina rispetto a quelli che avevano invece dormito 10 ore.

Questo disordine nella normale concentrazione di neurotrasmettitori può quindi portare ad un aumento dell'appetito e ad una diminuzione della sensazione di pienezza nelle persone che sono private di un buon sonno ristoratore.

Inoltre, diversi studi, come quello di Greer, SM, Goldstein, AN e Walker del 2013 su "L'impatto della privazione del sonno sul desiderio di cibo nel cervello umano", hanno anche indicato che la privazione del sonno influisce sulle preferenze alimentari, tendendo a scegliere cibi ricchi di calorie e carboidrati.

Senza contare che altre ricerche effettuate in merito, come gli studi di Hanlon, EC, Tasali, E., Leproult et alt. del 2016 e di Nixon, JP, Mavanji, V., Butterick et alt. del 2015, hanno approfondito la connessione riguardante sonno ed aumento dell'appetito che coinvolgono il sistema endocannabinoide del corpo e l'orexina, un neurotrasmettitore utilizzato in alcuni importanti sonniferi.

Una dormita adeguata e di qualità è quindi una parte importante di un sano programma di perdita di peso, soprattutto considerando che, dati alla mano, una carenza di sonno può ridurre gli sforzi effettuati durante il giorno ed incoraggiare all'eccesso di cibo.

