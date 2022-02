Dormire bene è fondamentale: riduce rischio di malattie cardiache del 141%!

Se dormire troppo può fare male alla salute, anche dormire troppo poco o dormire male può recarci danno, tanto da aumentare il rischio di malattie cardiache fino al 141%. A confermarlo è un nuovo studio effettuato su un vasto campione di adulti, dove sono stati evidenziati i fattori chiave che definiscono un buon sonno.

A pubblicare lo studio sulla rivista Scientific Reports è stato un team di ricercatori dell’Università della Florida del Sud che, negli ultimi mesi, ha esaminato i dati sul sonno di 6.820 adulti statunitensi con un'età media di 53 anni. Essi hanno auto-riferito le caratteristiche del loro sonno ed eventuali precedenti familiari o personali di malattie cardiache. Di questi partecipanti, però, 633 hanno indossato un dispositivo al polso per misurare l’attività e qualità del sonno. Tra gli aspetti chiave analizzati relativamente al sonno ci sono regolarità, soddisfazione, qualità delle ore di veglia, tempi del sonno ed efficienza, collegandoli poi a malattie cardiache.

Ebbene, il rischio di malattie cardiache stimato nel caso dei partecipanti senza dispositivo è aumentato del 54% a causa dei problemi durante il sonno, mentre arriva fino al 141% nel caso di coloro che hanno fornito i dati sia tramite autovalutazione che tramite il dispositivo di ricerca. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che mentre le donne hanno riferito di avere più problemi di salute del sonno, gli uomini avevano maggiori probabilità di soffrire di malattie cardiache.

Soomi Lee, autore principale di questo studio, ha affermato: “Questi risultati mostrano l'importanza di valutare i ‘problemi di salute del sonno coesistenti’ all'interno di un individuo per valutare il rischio di malattie cardiache. Questo è uno dei primi studi che dimostrano come, tra gli adulti ben funzionanti nella mezza età, avere più problemi di salute del sonno può aumentare il rischio di malattie cardiache”. Insomma, dormire bene è essenziale per il nostro benessere e per una lunga vita!

