Dormire poco e male fa ingrassare: di quanto può aumentare il grasso nel sonno?

Ormai lo sappiamo bene: dormire bene aiuta a perdere peso. Ma è vero anche il contrario, ovvero dormire male “aiuta” a prendere peso? Una ricerca pubblicata recentemente suggerirebbe questa correlazione tra sonno insufficiente e l’aumento dell’accumulo di grasso: ecco i numeri scoperti dagli scienziati.

Lo studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology parla chiaro: nell’esperimento randomizzato condotto su 12 volontari sani e non obesi per un totale di 21 giorni è stato scoperto che, in caso di sonno insufficiente o dormite estremamente irregolari (si intende quindi circa quattro ore di sonno), l’area grassa addominale totale aumenta del 9%, per un 11% specifico nell’area viscerale.

Ciò avviene in quanto il grasso si sposterebbe più in profondità anziché nelle collocazioni più tipiche, causando così potenzialmente più danni. Come spiegato dal cardiologo Virend Somers, “Il sonno inadeguato sembra reindirizzare il grasso all’area viscerale, ed è più pericoloso. È importante sottolineare che, sebbene durante il sonno di recupero si sia verificata una diminuzione dell'apporto calorico e del peso, il grasso viscerale ha continuato ad aumentare. Ciò suggerisce che un sonno inadeguato è un fattore scatenante precedentemente non riconosciuto per la deposizione di grasso viscerale e che il sonno di recupero, almeno nel breve termine, non inverte l'accumulo di grasso viscerale”.

La ricercatrice Naima Covassin ha dunque aggiunto che il rilevamento dell’accumulo di grasso non è così semplice senza TAC; quindi, è necessario prestare molta attenzione ai cambiamenti del proprio corpo in caso di sonno irregolare. Un consiglio dato dai ricercatori consiste in maggiore esercizio e scelte alimentari sane come modi per prevenire l'accumulo di grasso addominale, oltre alla ricerca delle condizioni ottimali per riposare adeguatamente.

